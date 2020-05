Energia: fonti stampa, Russia valuta di mantenere taglio produzione petrolifera dopo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia russo sta discutendo con le compagnie petrolifere nazionali la possibilità di mantenere l'attuale livello di taglio della produzione anche dopo il mese di giugno. È quanto riferito da una fonte interna ai colloqui all’agenzia di stampa “Sputnik”. Oggi il ministro dell'Energia Aleksander Novak ha incontrato i rappresentanti delle compagnie petrolifere per discutere dell'accordo Opec+. "Il tema è stato discusso, ma non è ancora stato raggiunto un consenso", ha detto la fonte. L'incontro, tuttavia, dovrebbe essersi concentrato proprio sull'estensione del livello attuale di taglio della produzione di petrolio che sinora è stato applicato solo per il bimestre maggio-giugno. Lo scorso 12 aprile, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello, guidati rispettivamente dall’Arabia Saudita e dalla Russia, hanno concordato una riduzione collettiva della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno per maggio-giugno, nel tentativo di stabilizzare il mercato petrolifero colpito dal crollo della domanda derivante dalla pandemia di coronavirus. In base all'accordo Opec+, i firmatari si sono impegnati a ridurre la produzione del 23 per cento tra maggio e giugno, quindi del 18 per cento tra luglio e dicembre e successivamente del 14 per cento fino all'aprile 2022, con il livello base di produzione fissato a ottobre 2018. (Rum)