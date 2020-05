Russia: disoccupazione sale al 5,8 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Russia ad aprile è salita al 5,8 per cento, il tasso più elevato dal mese di aprile del 2016. È quanto riferito dall’istituto statistico russo Rosstat, secondo cui il dato è in crescita rispetto al 4,7 per cento registrato a marzo. "Ad aprile, secondo le stime basate sui risultati preliminari di un’indagine esemplificativa sulla forza lavoro, 4,3 milioni di persone di età pari o superiore a 15 anni, ovvero il 5,8 per cento della forza lavoro, sono state classificate come disoccupate", si legge nel rapporto di Rosstat. Secondo quanto riferito dal Servizio federale per il lavoro e l’impiego (Rostrud), 1,3 milioni di persone risultano registrate come disoccupate presso gli uffici di collocamento e, di questa quota, 1,1 milioni hanno ricevuto il sussidio di disoccupazione. Nel mese di aprile, la forza lavoro russa ammontava a 74,5 milioni di persone, pari al 51 per cento della popolazione complessiva. (Rum)