Usa: portavoce Trump, dubbi su futuro di Hong Kong come hub finanziario globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "scontento" dell'atteggiamento della Cina con Hong Kong e ha dei dubbi sul futuro del territorio come centro finanziario globale, se questo atteggiamento proseguirà. Lo ha riferito la portavoce del presidente, Keyleigh McEnany, durante un briefing oggi alla Casa Bianca, riporta il sito "Barrons". È "difficile vedere come Hong Kong possa rimanere un centro finanziario se la Cina prenderà il controllo", ha detto McEnany, specificando che l'avvertimento è arrivato direttamente da Trump Pechino vuole emanare una legislazione che vieti secessione, sovversione, terrorismo e interferenze straniere a Hong Kong dopo mesi di estese e spesso violente proteste democratiche l'anno scorso. Gli attivisti di Hong Kong avvertono che la nuova legge sulla sicurezza nazione significherebbe in effetti la fine dello status speciale della ex colonia britannica, dove elezioni, stampa libera e altre libertà contribuiscono a renderla una capitale finanziaria internazionale in competizione con New York e Londra. (Nys)