Canada: Trudeau, farò un test sierologico appena possibile

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha detto oggi che appena possibile cercherà di fare un test sierologico per capire se ha avuto il Covid-19. Trudeau è stato esposto al nuovo coronavirus all'inizio di quest'anno tramite sua moglie, Sophie Grégoire Trudeau, che probabilmente lo ha contratto durante un viaggio in Inghilterra. Il primo ministro non ha mai mostrato alcun sintomo. Lo riporta il sito "Toronto Star". Trudeau ha mai effettuato test, che però stanno lentamente diventando disponibili ora e in grado di rilevare se una persona ha precedentemente contratto il Covid-19, tramite i segni dell'infezione nel sangue. "I test sierologici sono una parte importante della comprensione di come Covid-19 è presente nel paese, anche nelle persone che non hanno manifestato alcun sintomo", ha affermato Trudeau. "Non appena quei test diventeranno più ampiamente disponibili per i canadesi, mi assicurerò sicuramente di essere uno di quelli che lo effettuerà".(Nys)