Usa: Trump, entro la settimana faremo qualcosa contro la Cina sulla questione Hong Kong

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che si sta preparando a usare "molta forza" contro la Cina questa settimana per limitare la sua repressione nei confronti di Hong Kong, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Lo riporta "Japan Times". Alla domanda se avrebbe imposto sanzioni alla Cina per le sue azioni a Hong Kong, Trump ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca: "Stiamo facendo qualcosa adesso. Penso che lo troverete molto interessante. Ma non parlerò oggi". "È qualcosa di cui sentirete parlare... prima della fine della settimana - penso con molta forza", ha detto Trump in risposta a una seconda domanda. Il consulente economico di Trump, Larry Kudlow, ha promesso che Washington pagherebbe le spese delle aziende statunitensi che vogliano rimpatriare dalla Cina. Qualche ora prima, il portavoce di Trump, Kayleigh McEnany ha detto a un briefing che il presidente era scontento per come Pechino aveva disegnato la nuova legge sulla sicurezza nazionale e trovava "difficile vedere come Hong Kong possa rimanere un centro finanziario se la Cina prenderà il controllo". (Nys)