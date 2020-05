Usa: Twitter mette per la prima volta un bollino di fact-checking sui tweet di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche ora fa Twitter ha apposto per la prima volta un'etichetta di verifica dei fatti sui tweet del presidente Trump, accusati da molti giornalisti di fare disinformazione. Lo riporta la "Washington Post". La mossa, che ha intensificato le tensioni tra Washington e la Silicon Valley in un anno elettorale, arriva in risposta a due tweet di Trump nelle ultime 24 ore. I tweet hanno erroneamente affermato che le votazioni per corrispondenza sono fraudolente. L'etichetta di Twitter dice: "Scopri i fatti relativi alle votazioni per posta elettronica" e reindirizza gli utenti ad articoli di notizie sull'affermazione non comprovata di Trump. I tweet, ha dichiarato Katie Rosborough, portavoce di Twitter, "contengono informazioni potenzialmente fuorvianti sui processi di voto e sono stati etichettati per fornire un contesto aggiuntivo attorno alle votazioni per posta elettronica". Le azioni di Twitter arrivano in un giorno in cui Twitter stava affrontando una raffica di critiche su un altro insieme di tweet di Trump. Martedì scorso, il vedovo di un ex membro del personale del giornalista Joe Scarborough ha chiesto all'amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, di cancellare i tweet del presidente Trump, che aveva promosso una teoria del complotto senza fondamento sulla morte di sua moglie. (Nys)