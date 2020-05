Brasile: corruzione in sanità, tribunale chiede immediato interrogatorio del governatore di Rio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera operazione si inserisce infatti in un momento particolarmente delicato nei rapporti tra politica e magistratura. La Corte suprema (Supremo tribunal federal) ha autorizzato l'apertura di una indagine su presunte interferenze illecite compiute da Bolsonaro sui vertici della polizia federale e di quella di Rio. Un caso nato dopo le denunce presentate da Sergio Moro, il popolare magistrato anti corruzione che con l'occasione rassegnava le dimissioni da ministro della Difesa. Secondo l'accusa il presidente avrebbe fatto pressioni, al di là del suo mandato, per portare alla guida delle forze di sicurezza elementi in grado di garantire una comunicazione più diretta con Brasilia. Alcune prove, in queste ore al vaglio di una complessa e rumorosa indagine, dimostrerebbero che Bolsonaro avrebbe anche agito per mettere i suoi più stretti familiari al riparo delle inchieste della magistratura. (Brp)