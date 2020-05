Usa: Trump condivide video di un funerale in Africa con il logo di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha postato sul suo profilo Facebook un video di un funerale in Africa. Sulla bara c’è sovraimposto il logo di Joe Biden, il candidato alla Casa Bianca del Partito democratico. Nel video ormai diventato fenomeno del web compaiono sei ragazzi ghanesi con una bara sulle spalle, che ballano a ritmo di musica house. Il filmato è stato declinato in migliaia di varianti, dai file .gif ai meme. La piattaforma Tik Tok ha "sfruttato" la popolarità del clip scatenando a volte anche qualche polemica in merito al collegamento divertente che si attribuisce alla morte. Nella realtà il video, risalente a tre anni fa, quando l'emittente "Bbc" ci dedicò un servizio, ritrae sei professionisti ghanesi intenti a ballare mentre trasportano una bara. (Nys)