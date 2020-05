Venezuela: conferenza Ue, Unhcr, Oim, donatori internazionali si impegnano per 2,545 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro impegno collettivo dimostra l'importanza dei partenariati in tutto il mondo per affrontare problemi come la crisi migratoria venezuelana, anche nel pieno della pandemia di coronavirus. Proseguiremo i nostri sforzi per consolidare il nesso tra l'aiuto umanitario e lo sviluppo e per costruire partenariati duraturi per lo sviluppo sostenibile", ha dichiarato la commissaria per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen. Il finanziamento di oggi dell'Ue si concentrerà sui due aspetti. Il primo, il sostegno allo sviluppo, per un importo di 70 milioni di euro, che sarà destinato ai settori più colpiti dalla pandemia di coronavirus e punterà a rafforzare i servizi sociali di base, in particolare nel settore sanitario; la promozione delle opportunità economiche; il rafforzamento della sicurezza alimentare e nutrizionale. Il sostegno sarà erogato in tutta la regione, in particolare in Colombia, Perù e Ecuador, che ospitano la maggior parte dei rifugiati e dei migranti. Il secondo, l'assistenza umanitaria pari a 67,7 milioni di euro per attività di soccorso immediato nella regione, comprese le zone di frontiera, per sostenere i rifugiati, gli sfollati interni, le comunità di accoglienza e altri gruppi vulnerabili. L'assistenza sarà incentrata sulla salute, la protezione, la nutrizione, l'istruzione, i servizi idrici e igienico-sanitari e il sostegno psicosociale. Alla conferenza di oggi hanno partecipato oltre 50 parti interessate, insieme alle agenzie delle Nazioni Unite, alle istituzioni finanziarie internazionali e ai rappresentanti della società civile nazionale e internazionale. (Beb)