Fase 2: Speranza, su ulteriori libertà spostamenti decideremo in settimana

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a "Di martedì" su La7 ha chiarito: sulle riaperture risponderemo anche degli spostamenti fra regioni dal 3 giugno "con il monitoraggio che stiamo facendo. Dobbiamo guardare i dati e se le dicessi che dal 3 giugno tutto si riaprirà e torneremo alla normalità non sarei onesto". Sono passati 8 giorni dall'ultima fase delle riaperture "ma non sono sufficienti per fare una valutazione: alla fine della settimana, alla fine del mese saremo in grado di farla e se ci saranno le condizioni saremo felici di offrire più libertà", ha aggiunto. (Rin)