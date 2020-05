Usa: la lettera del vedovo a Twitter, cancellate le calunnie di Trump su Scarborough

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera pubblicata su Twitter, il vedovo di un ex membro del personale del giornalista statunitense Joe Scarborough ha chiesto all'amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, di cancellare i tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva promosso una teoria del complotto senza fondamento sulla morte di sua moglie. Nelle ultime settimane, Trump ha insinuato che Scarborough è stato responsabile della morte di Lori Klausutis nel 2001, che ha lavorato nel suo ufficio in Florida mentre era membro del Congresso del Partito Repubblicano. La lettera pubblicata su Twitter è firmata dal vedovo di Klausutis. Questa teoria della cospirazione ha alimentato gli attacchi di sinistra su Scarborough nel 2001. All’epoca era stata ridimensionata, ma ora è stata ripresa da Trump, che era un bersaglio abituale di Scarborough e del suo spettacolo “Morning Joe”. Ieri Trump ha dichiarato che “c’era molto interesse per questa storia su Psycho Joe”. (Nys)