Brasile: corruzione in sanità, tribunale chiede immediato interrogatorio del governatore di Rio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Witzel, che ha negato ogni addebito, si è messo a disposizione della giustizia e ha puntato l'indice nei confronti del presidente Jair Bolsonaro, suo partner politico fino a non molto tempo fa. "Non c'è assolutamente nessuna partecipazione o mia regia in nessun tipo di irregolarità nelle questioni che riguardano le denunce presentate dal pubblico ministero", ha detto Witzel prima di ricordare che Carla Zambelli, deputata molto vicina al capo dello stato, aveva già nella giornata di ieri avvertito che la polizia federale "stava indagando" su alcuni governatori. L'indagine, autorizzata dal ministro del Tribunale supremo di giustizia (Tsj) Benedito Goncalves, è formalmente ancora sotto segreto. "Mi stupisce e mi indigna oltremodo il fatto assolutamente chiaro che deputati bolsonaristi avessero annunciato negli ultimi giorni sulle reti sociali un'operazione della Polizia federale rivolta a me". Una evidente "fuga di notizie" attacca Witzel riagganciandosi al tema caldo della "interferenza" di Bolsonaro sulla polizia. (segue) (Brp)