Milano: Calderoli (Lega), Sala dovrebbe dimettersi per incapacità di gestire città

- A seguito dell'aggressione all'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, il vice presidente del Senato leghista Roberto Calderoli in una nota chiede le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala. "Più riguardo l'aggressione a Vittorio Brumotti e più resto sconcertato sulla situazione dell'ordine pubblico a Milano. Questo tentativo di linciaggio non è accaduto nel periferico boschetto della droga di Rogoredo ma nel centro che più centro non si può, a Porta Venezia. E quello che mi sconcerta è come il sindaco Giuseppe Sala passi le sue giornate a dare lezioni al resto del mondo dall'alto di non so quale pulpito: ma Sala davanti a queste immagini non pensa che sia ora di dare le dimissioni visto che non riesce a gestire l'ordine pubblico in città?", si chiede Calderoli. "E un sindaco che non riesce a gestire l'ordine pubblico, che permette che nella sua città un reporter sia aggredito dagli spacciatori, avrebbe la presunzione di ambire ad essere il prossimo leader a livello nazionale? Sala scendi dal pulpito. E lascia Palazzo Marino prima di perdere tra un anno", conclude il senatore leghista.(com)