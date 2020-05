Numero massimo di invitati e "bolle sociali": ecco le linee guida del governo inglese per feste e barbecue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l governo del Regno Unito sta predisponendo nuove linee guida in base alle quali feste in giardino e barbecue saranno permessi dalla fine di giugno, purchè con un numero limitato di partecipanti. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Il premier Johnson ha rivelato il nuovo programma questa settimana, ma sembra che gli incontri tra persone di diverse famiglie potranno avvenire solo nel rispetto di alcune condizioni, come ad esempio un massimo di 10 persone alla volta. Queste proposte fanno parte della nuova strategia del governo in base alla quale la popolazione avrà la possibilità di mischiarsi in "bolle sociali", sempre e solo negli spazi aperti. Johnson ha dichiarato che "si stanno facendo ottimi progressi, ma questi progressi sono condizionali e provvisori. Dobbiamo continuare a ridurre l'effetto del virus". In base alle nuove linee guida che dovrebbero essere annunciate nelle prossime settimane, le persone che sono rimaste isolate fino ad adesso potrebbero avere la possibilità di avere più contatti sociali. L'idea delle "bolle sociali" è basata sulle misure introdotte in Nuova Zelanda, dove per "bolla" si intende il gruppo di persone con cui si vive. Ognuno può scegliere una seconda "bolla" di persone con cui incontrarsi, in modo da mantenere i contatti sempre ristretti a un numero limitato di individui. (Res)