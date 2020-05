Usa: sondaggio, aumenta leggermente fiducia consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta leggermente la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti rispetto a tre mesi fa, secondo un sondaggio di Conference Board. Dopo due mesi di declino a causa della pandemia di coronavirus che ha costretto milioni di statunitensi a casa, l'indice della fiducia è aumentato leggermente questo mese, poiché "la riapertura graduale dell'economia ha contribuito a migliorare lo spirito dei consumatori", afferma oggi il gruppo di ricerca. "Mentre il declino della fiducia sembra essersi fermato per il momento, è probabile che il percorso disomogeneo verso la ripresa e la potenziale seconda ondata mantengano una nuvola di incertezza che pende sulle teste dei consumatori", ha affermato Lynn Franco, direttore senior degli indicatori economici di Conference Board. La percentuale degli intervistati che afferma che le condizioni commerciali sono buone è scesa al 16,3 per cento dal 19,9 percento, mentre quelli che hanno dichiarato condizioni sfavorevoli sono aumentate al 52,1 percento dal 45,3 percento. Ma il 43,3 per cento degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che le condizioni economiche migliorino nei prossimi sei mesi, in aumento dal 39,8 per cento, mentre quelli che si aspettano un declino sono diminuiti al 21,4 per cento dal 25,1 per cento. (Nys)