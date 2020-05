Lazio: Alessandri, da Regione aiuti e nuove misure sicurezza per taxi e ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La delibera di oggi rappresenta un atto di vicinanza ai lavoratori del servizio taxi e ncc della nostra regione che hanno subito profonde perdite economiche a causa del Covid". Così in una nota l’assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri, in merito alla delibera di giunta che ha stanziato 8,8 milioni a sostegno di tassisti e noleggiatori con conducente. "A questa iniziativa seguirà la consegna di 60mila mascherine per il comparto e nuove disposizioni in materia di sicurezza a bordo dei mezzi, che tutelino maggiormente lavoratori e utenti. Infine sono allo studio altre misure che consentano a tutto il settore del Tpnl di superare la crisi, anche grazie alla possibile apertura a nuove forme di mercato”. (Com)