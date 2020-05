Energia: Gazprom annuncia un accordo per le forniture gas alla Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo delle forniture di gas russo destinate alla Georgia resterà invariato ma con una riduzione del 100 per cento dei volumi del contratto annuale. È quanto riferito dall’ufficio stampa di Gazprom, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo con le autorità georgiane sulle forniture. “Gli obblighi di risarcimento sono saldamente fissati", ha affermato la società russa in una nota. Dal canto, il ministro dell’Economia georgiano Natalia Turnava, ha dichiarato in un punto stampa che è stata concordata una riduzione del prezzo del gas di circa il 15 per cento. "Dato l'intensificarsi della concorrenza e il calo dei prezzi dei prodotti petroliferi a livello globale mondo, l'attuale revisione del contratto con Gazprom, che è già in vigore, consentirà di ridurre il prezzo. Non nominerò cifre specifiche a causa della segretezza degli accordi commerciali, ma vi dirò che il prezzo del gas naturale si è ridotto di circa il 15 per cento. Oggi il mercato è decisamente competitivo e i prezzi commerciali stanno gradualmente diminuendo: sia Socar (la compagnia petrolifera statale azerbaigian), sia Gazprom seguono questa tendenza”, ha spiegato il ministro. “Se necessario, ridurremo ulteriormente i prezzi, ma dipenderà dalla situazione del mercato", ha aggiunto Turnava. (Rum)