Canada: ministro energia dell'Alberta, ora grande momento per costruire un oleodotto

- Durante un podcast ospitato da un'associazione canadese dei contractor per le perforazioni petrolifere, il ministro dell'energia dell'Alberta, Sonya Savage, si è detta favorevole a un'accelerazione del progetto di espansione di Trans Mountain, che è in costruzione nonostante la forte opposizione degli ambientalisti e di alcuni gruppi indigeni. "Ora è un grande momento per costruire un oleodotto, perché non puoi avere proteste di oltre 15 persone", ha detto Savage. "Le persone non avranno tolleranza e pazienza per le proteste che ostacolano il lavoro... Le persone hanno bisogno di lavoro e quei tipi di proteste ideologiche che si frappongono non saranno tollerati dai comuni canadesi”. Lo riporta il sito del quotidiano britannico "Guardian". (Nys)