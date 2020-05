Brasile: corruzione in sanità, tribunale chiede immediato interrogatorio del governatore di Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine sono entrate anche nel palazzo Laranjeras, residenza ufficiale del governatore dello Stato di Rio, Wilson Witzel, e nello studio di avvocati in cui lavora la moglie Helena. L'iniziativa giudiziaria sarebbe soprattutto centrata sul sospetto di contratti di favore concessi alle organizzazioni sociali per costruire gli ospedali da campo destinati alla cura dei malati della Covid-19: sette strutture che si sarebbero dovute inaugurare a fine aprile, ma di cui una sola - quella che insiste sul famoso stadio di calcio Maracanà - è attiva e non ancora a regime. Le indagini e perquisizioni disposte dal procuratore generale della Repubblica Augusto Aras hanno interessato anche le abitazioni in cui Witzel soggiornava prima di essere eletto governatore, il palazzo di Guarabara, sede della presidenza dello stato e altri locali intestati a funzionari del governo locale. La polizia ha prelevato anche il cellulare e il computer personale del governatore. (segue) (Brp)