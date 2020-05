Consiglio regionale lombardo: Forte (M5s), bocciata mozione su smaltimento dpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata respinta la mozione urgente del Movimento 5 stelle Lombardia che chiedeva alla Rgione di "garantire una gestione trasparente e controllata del trattamento e dello smaltimento di dispositivi di protezione individuale pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica", con il coinvolgimento "di aziende e operatori specializzati accreditati". Lo fa sapere in una nota Monica Forte, consigliera regionale pentastellata e presidente della commissione regionale Antimafia. "A conclusione di una giornata paradossale abbiamo deciso, a seguito di una grave violazione del regolamento, di abbandonare l'aula. In nostra assenza è andata al voto una nostra mozione molto seria, perché mascherine e guanti, rifiuti potenzialmente pericolosi, siano trattati con la massima attenzione, un tema che sta emergendo con grande urgenza in tutto il Paese. Chiedevamo la raccolta in bio contenitori in luoghi ben precisi e un conferimento personalizzato per i positivi Covid", spiega Forte. "La maggioranza - prosegue - ci ha scherzato sopra, dapprima votando a favore dell'urgenza della mozione, in un atto di sfregio istituzionale, e poi votando contro la mozione, bocciandola. Siamo assolutamente indignati: questi temi vanno affrontati responsabilmente, stiamo parlando di rifiuti pericolosi e che vanno manipolati con estrema cautela. Evidentemente sui rifiuti potenzialmente infetti da Covid la maggioranza trova di che scherzare". (com)