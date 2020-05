Roma: Fd'I Campidoglio, M5s e Pd contrari a richiesta salvare punto primo intervento Cto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia', Maurizio Buonincontro capogruppo nel Municipio Roma VIII, in una nota prendono atto "con sconcerto del voto contrario, in Assemblea capitolina, alla nostra mozione con la quale si chiedeva al sindaco di attivarsi presso i vertici regionali affinché venisse rilanciata la vocazione polivalente e non solo traumatologica della storica struttura ospedaliera del Cto di Garbatella, partendo dalla necessità di scongiurare l'annunciata chiusura del Punto di Primo Intervento. E' chiaro che, invece del buon senso e delle legittime aspettative dei cittadini del quadrante Ostiense Ardeatino -si legge anche nella nota-, hanno prevalso le bieche esigenze di palazzo. L'intesa 5 Stelle Pd riflette evidentemente l'impostazione che si è ormai consolidata in Consiglio Regionale, tesa al 'reciproco soccorso' su temi scomodi e 'pericolosi' per le posizioni traballanti del presidente Zingaretti e del Sindaco Raggi". Chi ne paga le conseguenze negative "è la comunità territoriale. L'annunciato smantellamento del Punto di Primo Intervento -continua la nota di Fratelli d'Italia- priva il Distretto 8 dell'Asl Roma 2, un territorio di circa 140.000 residenti, di un servizio essenziale h24 costringendoli a percorrere chilometri andando presso il già sovraffollato pronto soccorso del S. Eugenio o del S. Giovanni". (segue) (Com)