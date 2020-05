Roma: Fd'I Campidoglio, M5s e Pd contrari a richiesta salvare punto primo intervento Cto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti la Asl competente "ha chiarito -continua la nota di Fratelli d'Italia- che il Primo intervento sarà chiuso e riconvertito in semplice Punto di assistenza territoriale (Pat) H12 in funzione nelle sole ore diurne e affiancato da una semplice guardia medica nelle ore notturne". Tutto questo durante la più grande emergenza sanitaria "degli ultimi 100 anni, la cui gravità dovrebbe indurre chi ha responsabilità di governo locale e nazionale a ponderare azioni di depotenziamento ed anzi a rivederle, affinché possa essere garantita la dovuta assistenza sanitaria a tutti i cittadini". In tal senso esprimiamo l'irrinunciabile necessità ed il diritto per la Garbatella e il resto del Municipio Roma VIII ad avere, come era nel passato, non solo un centro traumatologico, ma un grande ospedale con pronto soccorso annesso, che possa assicurare la giusta assistenza e garantire un territorio attualmente sguarnito. Proseguiremo la battaglia a tutti i livelli istituzionali. Continueremo -conclude la la nota di Fratelli d'Italia- a dare voce a quanti ci chiedono di non mollare". (Com)