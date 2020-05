Germania: coronavirus, restrizioni a contatti sociali prorogate al 29 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni ai contatti sociali in vigore in Germania per contenere il contagio da coronavirus sono state prorogate fino al 29 giugno prossimo. È quanto concordato oggi dal governo federale con gli esecutivi dei Laender. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, in pubblico potranno ora incontrasi fino a dieci persone o due nuclei che vivono in altrettante abitazioni. Tuttavia, la Turingia e altri Laender continueranno ad attuare una normativa speciale in materia di limitazioni ai contatti sociali, distinta da quella federale. (Geb)