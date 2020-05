Fase 2: Boccia, per spostamenti tra regioni valuteremo dati monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riapertura degli spostamenti tra regioni "prima del 3 giugno è prevista una valutazione dei dati di monitoraggio. Valuteremo fra giovedì e venerdì". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervistato da Giovanni Floris nel corso della puntata di "Di martedì" che andrà in onda questa sera. "Se il paese sarà tutta a basso rischio l'Italia si rimetterà in circolo ma non possiamo vanificare i sacrifici fatti", ha aggiunto. (Rin)