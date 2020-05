Coronavirus: Usa, riaprono sette contee nello Stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette contee a nord nello Stato di New York hanno iniziato il lento processo di riavvio delle loro economie. Lo riporta il "New York Times". Nelle contee della regione di Mid-Hudson: Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster e Westchester - le persone possono ora acquistare prodotti al dettaglio nei negozi o in strada e ritornare al lavoro nelle fabbriche e nei cantieri. La regione, che ospita oltre 2,3 milioni di persone, comprende New Rochelle, la città dove è iniziata l'epidemia nello Stato. La riapertura lascia in quarantena solo Long Island e la città New York. Long Island inizierà a riaprire mercoledì se i decessi continueranno a calare, ha detto il governatore Andrew Cuomo, che in conferenza stampa ha fortemente incoraggiato i residenti a indossare una maschera. "Indossare la maschera deve essere qualcosa che fai ogni giorno, quando ti alzi, quando esci di casa", ha detto Cuomo. Il governatore ha anche dichiarato che lo Stato indirizzerà più risorse verso alcuni quartieri delle città a basso reddito colpiti duramente dal virus. Cuomo ha poi detto che altre 73 persone sono morte a causa del virus nello Stato di New York, il terzo giorno negli ultimi quattro con meno di 100 morti. "In questa assurda nuova realtà, questa è una buona notizia", ​​ha detto. Cuomo incontrerà il presidente Donald Trump domani per discutere delle infrastrutture, tra le altre cose. (Nys)