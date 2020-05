Venezuela: conferenza Ue, Unhcr, Oim, donatori internazionali si impegnano per 2,545 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 2,545 miliardi di euro, di cui 595 milioni di euro in sovvenzioni. Sono i fondi che si sono impegnati a erogare i donatori internazionali riuniti, oggi, nella conferenza internazionale per manifestare solidarietà ai rifugiati e migranti venezuelani e ai paesi della regione, convocata dall'Unione europea e dal governo spagnolo, con il sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Quindi, i donatori internazionali si sono impegnati a erogare un totale di 2,545 miliardi di euro, di cui 595 milioni di euro in sovvenzioni, mentre l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno mobilitato 231,7 milioni di euro in sovvenzioni e la Commissione europea si è impegnata a stanziare 144,2 milioni di euro per l'assistenza umanitaria immediata, un aiuto allo sviluppo a medio e più lungo termine e interventi finalizzati alla prevenzione dei conflitti. La Banca europea per gli investimenti ha annunciato la concessione di prestiti supplementari per la regione per un valore di 400 milioni di euro. (segue) (Beb)