Venezuela: conferenza Ue, Unhcr, Oim, donatori internazionali si impegnano per 2,545 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea non ha mai dimenticato il popolo venezuelano. Oggi abbiamo mobilitato la comunità internazionale per fornire ulteriore assistenza a milioni di venezuelani sfollati e ai paesi dell'America latina che li ospitano", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Ringrazio i donatori internazionali per il loro generoso impegno. Oggi abbiamo anche potuto richiamare l'attenzione su una delle peggiori crisi per quanto riguarda lo sfollamento che il mondo abbia mai conosciuto nella storia recente", ha aggiunto. "La pandemia di coronavirus rischia di aggravare la situazione già di per sé critica della regione. Il sostegno umanitario dell'Ue contribuirà a intensificare l'assistenza di emergenza a favore di circa 5 milioni di venezuelani che sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni", ha continuato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. (segue) (Beb)