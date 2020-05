Usa: Kudlow, disposti a pagare le società che vogliono tornare dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump è disposta a pagare le società statunitensi affinché ritornino dalla Cina in patria. A dirlo, riporta l'emittente "Fox", è il principale consulente economico del presidente, Larry Kudlow. La pandemia di Covid-19 ha causato interruzioni della catena di approvvigionamento e dubbi sul fatto che gli Stati Uniti facciano troppo affidamento sulla produzione in Asia, e in particolare in Cina, per beni di consumo e tecnologie chiave. "Daremo il benvenuto a qualsiasi società statunitense di Hong Kong o della Cina continentale, faremo il possibile per le spese totali e pagheremo i costi di trasferimento se riporteranno le loro catene di approvvigionamento e la loro produzione negli Stati Uniti", ha detto Kudlow in un'intervista con "Fox". Tuttavia, secondo Kudlow, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer e il vice premier cinese Liu Di hanno tenuto colloqui "costruttivi" e l'accordo commerciale con la Cina continuerà (Nys)