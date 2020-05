Medio Oriente: fonti stampa, leader europei implorano Netanyahu di non annettere i territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal sito "Times of Israel", diversi leader europei avrebbero inviato lettere personali al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nei giorni scorsi per dissuadere Israele dall'annessione dell'intera valle del Giordano e di tutti gli insediamenti in Cisgiordania - territorio che gran parte della comunità internazionale vuole vedere diventare uno Stato palestinese. Secondo quanto appreso da Nova, da parte dell'Italia è giunta una lettera di auguri del Presidente del consiglio, Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo Netanyahu, conclusa con l'auspicio per una soluzione "a due Stati", senza alcun riferimento all‘annessione di territori. (Com)