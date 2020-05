© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dibattere delle questioni" come la possibilità di modificare lo statuto del Movimento 5 stelle per concedere più di due mandati agli eletti "non è un problema ma ad ora ce ne sono due, punto e basta". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, intervenendo a Radio Capital. (Rin)