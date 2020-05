Coronavirus: Orlando (Pd) su commissione Lombardia, giunta che non ha nulla da nascondere non sceglie presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Partito democratico Andrea Orlando su Twitter commenta l'elezione della consigliera regionale di Italia Viva Patrizia Baffi a presidente della commissione regionale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. "Una coalizione e una giunta che non hanno nulla da nascondere non si scelgono il presidente della commissione di inchiesta che compete all’opposizione", osserva Orlando. (Rem)