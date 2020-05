Svezia: ministro Esteri, la lotta al coronavirus non è uno sprint ma una maratona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia non ha registrato tassi di mortalità elevati per il coronavirus in un breve periodo e così anche ora il decremento della curva sarà più graduale. In questo modo il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, ha giustificato la strategia del governo di Stoccolma nell'emergenza coronavirus, visto che ora risulta uno dei paesi con il maggior numero di casi. Linde ha ammesso che si tratta di numeri "tragici" che destano "preoccupazione", ma la strategia svedese non è basata "su misurazioni settimana per settimana della mortalità". "E' basata su una prospettiva di lungo termine su come possiamo salvare le vite, proteggere il nostro sistema sanitario e assicurarci che la nostra società e popolazione possano uscirne meno danneggiati possibile", ha detto. "Non è uno sprint, ma è una maratona", ha aggiunto il ministro difendendo l'approccio "soft" della Svezia riguardo la lotta contro il coronavirus.(Sts)