Venezuela: ministro Esteri argentino, crisi rifugiati non si risolve senza negoziato interno

- Il governo argentino del presidente Alberto Fernandez ha ribadito la sua posizione a favore del negoziato tra il regime di Nicolas Maduro e l'opposizione in Venezuela, esprimendosi contro le sanzioni che impediscono l'arrivo di assistenza umanitaria al paese nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri, Felipe Solà, intervenendo alla Conferenza internazionale dei donatori in solidarietà con rifugiati e migranti venezuelani nei paesi della regione, organizzata dall'Unione europea e dal governo spagnolo. "Non c'è soluzione alla questione venezuelana senza una politica sul negoziato interno che rispetti gli strumenti, la forma e la costituzione venezuelana e che sia generata da dentro e non imposta da fuori come alcuni pretendono", ha detto Solà. Il ministro argentino ha quindi affermato che "uno dei fattori che genera maggior sofferenza sono le sanzioni e gli embarghi, e noi ci manifestiamo contro". (segue) (Bua)