Lazio: Orneli, delibera a sostegno di taxi e ncc segno di attenzione da Regione

- "Quella dei circa 11mila autisti di taxi e di vetture di Ncc del Lazio è una delle categorie che ha sofferto di più in questi mesi di lockdown, stretta tra la necessità di continuare ad assicurare un servizio pubblico alla cittadinanza e il blocco pressoché totale dell’attività per mancanza di clientela". Così in una nota l’assessore allo Sviluppo economico, Paolo Orneli in merito alla delibera di giunta che ha stanziato 8,8 milioni a sostegno di tassisti e noleggiatori con conducente. "Per questo, dopo averli ascoltati, abbiamo deciso di dare loro, con i fondi stanziati con la delibera di oggi, un segno della vicinanza e dell’attenzione della Regione per aiutarli a ripartire, perché nessuno deve sentirsi solo nella lotta che stiamo portando avanti contro questo virus”.(Com)