Fase 2: Parisi (Ricostruire), settore costruzioni motore del Paese, semplificare norme

- "La ripresa dell'economia passa inevitabilmente attraverso il rilancio del settore delle costruzioni". Lo afferma Stefano Parisi, promotore di "Ricostruire", intervenendo durante un webinar organizzato insieme a "Lettera 150". "Ogni Paese che vuole crescita e sviluppo ha bisogno di infrastrutture e punta sulla rigenerazione urbana. In Italia ci vogliono 14 anni per realizzare le grandi opere, e in questo momento ci sono 30 miliardi di opere bandite, con gare avviate, che sono ferme in attesa della conclusione dei procedimenti burocratici - aggiunge Parisi -. Occorre semplificare le norme per velocizzare le procedure di gara e avviare i cantieri", prosegue Parisi. "Per gli appalti sopra soglia bisogna abrogare, o sospendere fino al 2023, il codice degli appalti e le linee guida di Anac, e utilizzare le direttive europee. Per quelli sotto soglia mantenere solo l'art. 36 del codice che prevede la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori. Bisogna poi circoscrivere - continua Parisi - le responsabilità di chi lavora nella pubblica amministrazione, permettendo ai dirigenti e ai dipendenti pubblici di operare, non più paralizzati dalla paura, ma in un contesto di fiducia. Qui la proposta è di abolire il reato di abuso d'ufficio e mitigare il concetto di responsabilità erariale, innalzando la soglia di punibilità ai soli fatti dolosi ad eccezione delle ipotesi di arricchimento personale", conclude. (Com)