Libia: presidente algerino Tebboune e omologo turco Erdogan concordi su cessate il fuoco

- La crisi in corso in Libia e la necessità di un cessate il fuoco tra le parti in conflitto sono stati gli argomenti al centro della conversazione telefonica avvenuta tra il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che appoggia sul piano militare il Governo di accordo nazionale (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina la telefonata è avvenuta su iniziativa turca in occasione della fesa dell’Eid al Fitr, che celebra la conclusione del mese del Ramadan. In base a quanto riferisce la nota, i due capi di Stato hanno concordato sulla "necessità di un immediato cessate il fuoco in Libia, come primo passo per avviare discussioni politiche tra le parti in crisi". I due capi di Stato si sono inoltre scambiati informazioni sulle misure adottate da ciascun paese nella lotta contro la pandemia di coronavirus.(Ala)