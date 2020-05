Lavoro: De Priamo (Fd'I), vicini a lavoratori, Comune Roma mette a rischio servizi mense e professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono intervenuto in rappresentanza di Fd'I in piazza al fianco dei lavoratori del global service e dell'und di Multiservizi e delle mense scolastiche". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Una moltitudine di persone esasperate dalla mancanza di risposte della Raggi e della sua giunta - aggiunge De Priamo -. In un momento estremamente difficile dal punto di vista sociale si rischia la creazione di nuove sacche di povertà e lo smantellamento si servizi importanti e svolti con professionalità. L'amministrazione capitolina ha delegato ai suoi tavoli il direttore generale ma la politica si nasconde perché evidentemente non vuole metterci la faccia e difendere queste esperienze e al contrario le vuole progressivamente liquidare", conclude De Priamo.(Com)