Trasporto aereo: Lufthansa, domani consiglio di vigilanza vota piano di salvataggio

- Il consiglio di vigilanza del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagni di bandiera tedesca e rischia il fallimento a causa della crisi del coronavirus, si riunirà domani, 27 maggio, per votare il piano di salvataggio con aiuti di Stato da 9 miliardi di euro proposto dal governo federale. Sarà poi l'assemblea straordinaria degli azionisti, che potrebbe riunirsi al più presto in tre settimane, a dover dare l'approvazione definitiva all'iniziativa, prima del giudizio della Commissione europea. Intanto, afferma il quotidiano “Handelsblatt”, “la pressione del tempo è massima” per salvare Lufthansa, le cui riserve di liquidità vanno rapidamente esaurendosi con perdite stimate a un milione di euro all'ora. Pertanto, il governo federale intende risolvere la questione del salvataggio di Lufthansa aperta con la Commissione europea ancora prima della riunione del consiglio di vigilanza del gruppo, “se possibile”. Tuttavia, Berlino e l'esecutivo dell'Ue paiono notevolmente distanti. Le autorità per la concorrenza della Commissione europea subordinano, infatti, l'intervento pubblico in Lufthansa a dalle condizioni. Per esempio, l'azienda dovrebbe cedere alla concorrenza, in particolare alle compagnie low cost, fino a 20 slot e i relativi aerei negli aeroporti di Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera. Il cancelliere tedesco Angela Merkel e i primi ministri di Assia e Baviera, rispettivamente Volker Bouffier e Markus Soeder, hanno respinto con forza tale eventualità. La Commissione europea basa la propria richiesta sul diritto dell'Ue in materia di concorrenza, secondo cui i governi che iniettano capitali nelle aziende con forte potere di mercato devono attuare “misure aggiuntive per mantenere una concorrenza effettiva”. (segue) (Geb)