Trasporto aereo: Lufthansa, domani consiglio di vigilanza vota piano di salvataggio (2)

- Secondo “Handelsblatt”, Lufthansa avrebbe risposto offrendo alla Commissione europea la cessione alla concorrenza di tre coppie di slot e dei relativi aerei ed equipaggi, due a Francoforte e una a Monaco. Tuttavia, la proposta è soggetta a condizioni. In primo luogo, il gruppo ha richiesto che ad assumere gli slot sia soltanto un concorrente che non abbia ottenuto aiuti di Stato per la crisi attuale. Ciò escluderebbe numerose compagnie aeree, tra cui Ryanair, che ha annunciato di intentare una causa contro Lufthansa per il piano di salvataggio, poiché falserebbe la concorrenza con una diminuzione dei prezzi. Secondariamente, Lufthansa chiede di cedere gli slot esclusivamente per la durata della di stabilizzazione, riacquisendoli non appena avrà rimborsato i fondi. Infine, la concorrenza dovrebbe sostenere i costi degli esuberi che il personale di Lufthansa registrerebbe dopo la cessione degli slot. (Geb)