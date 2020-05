Ciampino: Sindaco, chiesto ad assessori di rimettere deleghe per nuovi equilibri giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce un nuovo gruppo consiliare e si prospetta a Cimapino, un rimpasto di Giunta. "In data 12 maggio -dice in una nota il sindaco Daniela Ballico- mi è stata comunicata la costituzione di un nuovo gruppo consiliare formato da 5 consiglieri di maggioranza. Il nuovo gruppo che ha assunto la denominazione di 'Progetto Comune' ha avanzato la richiesta di un riassetto di giunta rivendicando la possibilità di indicare un secondo assessore di riferimento. Per poter procedere ad un riassetto generale delle deleghe -dice Ballico nella nota-, anche in base alle considerazioni maturate dopo un anno di esperienza di governo della città, ho richiesto, come di consueto in questi casi, a tutti i membri della Giunta di rimettere le proprie deleghe nelle mie mani, cosa che rientra naturalmente nel rapporto fiduciario che ripongo in ognuno di loro, e che ringrazio fin da ora, singolarmente, per la competenza e la passione dimostrata sin dal primo giorno dopo la vittoria delle elezioni. Ho chiesto a tutti quelli che mi hanno consegnato le dimissioni di rimanere al loro posto -dice ancora il sindaco-, pienamente in carica quindi, in attesa di prendere le decisioni necessarie nelle prossime ore dopo aver concluso un brevissimo giro di confronto collegiale ed individuale". (Com)