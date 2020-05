Fase 2: sindaco Sala su divieto alcolici, serve prudenza, tornare indietro sarebbe pericolosissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collegamento con il Tg3 il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha difeso dalle critiche l’ordinanza con cui da oggi ha proibito la vendita e il consumo di alcolici d’asporto dopo le 19. “Io capisco i gestori di bar e ristoranti, ma in generale noi andiamo incontro a una crisi economico-sociale profondissima, tornare indietro sarebbe pericolosissimo”, ha spiegato Sala. Il primo cittadino ha tenuto a precisare che la misura non è mirata contro i giovani. “Io - ha riferito - ho tanti cittadini, non solo ragazzi, che mi dicono che vogliono stare in giro la sera e tantissimi che mi dicono che vogliono poter lasciare i confini lombardi, perché hanno i genitori da qualche parte, perché vogliono andare al mare o in montagna. Qui come la fai la sbagli: mettere d’accordo tutti non è possibile, ma il percorso per tornare a una certa normalità non è finito, per cui serve prudenza”. “Il punto - ha concluso Sala - è che purtroppo c’è una parte della popolazione che vuole stare in giro la sera e molti altri che sono a casa, che sono quasi irritati da queste immagini, che mandano fotografie di assembramenti, perché nella loro testa si chiedono: ‘Ma come? Io ho fatto un sacrificio profondo fino ad oggi e non voglio tornare indietro’”. (Rem)