Milano: incidente auto-bici su nuova ciclabile corso Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 41 anni è andata in codice verde al Policlinico di Milano dopo aver urtato un'auto mentre era a bordo della sua bicicletta sulla nuova ciclabile di corso Venezia, al centro di numerose polemiche. L'incidente è avvenuto stamattina poco dopo le 11. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, il conducente della macchina nel tentativo di entrare nel passo carrabile del civico 8 non ha visto sopraggiungere alla sua destra la bicicletta ed è transitato sulla corsia riservata alle due ruote che si trova tra la sede stradale e il marciapiede. La 41enne ha cercato di frenare, ma non è riuscita a evitare lo scontro con la parte anteriore dell'auto ed è rovinata a terra, procurandosi alcune escoriazioni.(Rem)