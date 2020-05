Milano: De Corato, ennesimo incidente su ciclabile corso Venezia, capolavoro d'insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ciclabile di corso Venezia a Milano è un "capolavoro d'insicurezza", secondo l'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, che in una nota commenta "l'ennesimo incidente, secondo i dati fornitimi da Areu il quarto verificatosi negli ultimi 15 giorni nel tratto di strada che va da corso Venezia, angolo via Senato, a corso Buenos Aires, angolo viale Regina Giovanna". "Se per i primi metri di pista ciclabile tracciati in due settimane, nelle quali il traffico di Milano non è nemmeno a 'pieno regime', hanno avuto luogo quattro sinistri, non oso immaginare cosa succederà quando la città tornerà ad essere trafficata come prima dell'emergenza. L'ennesimo incidente odierno, insieme alle problematiche di viabilità riscontrate nelle scorse settimane, dimostrano ancora una volta - conclude De Corato - che 'la gatta frettolosa fa i gattini ciechi' e che questa amministrazione, nella foga di realizzare il suo grande sogno 'green' ha creato in realtà un capolavoro d'insicurezza". (com)