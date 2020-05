Fase 2: Lamorgese, lavoro magistratura e polizia risposta più efficace contro criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni contro la criminalità organizzata di questa mattina a Napoli, Reggio Calabria e Catania "dimostrano, ancora una volta, l’impegno e la determinazione di magistratura e forze di polizia in territori dove la presenza di sodalizi criminali è più radicata”". Lo afferma, in una nota, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. "Le decine di arresti operati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri rappresentano – ha aggiunto la titolare del Viminale - l’esito di lunghe ed articolate inchieste delle competenti direzioni distrettuali antimafia che hanno consentito di ricostruire gli assetti dei clan locali, le loro attività illecite ed i rilevanti interessi economici in più settori di impresa. Ed in questa fase di ripresa del Paese, il lavoro corale di magistratura e forze di polizia sul fronte della prevenzione ed a livello investigativo è la risposta più efficace contro gli appetiti criminali che minacciano l’economia legale in grave difficoltà per l’emergenza Covid-19 e il tentativo di approfittare delle situazioni di difficoltà di cittadini e imprese per acquisire il consenso sociale e reinvestire i proventi illeciti". (Com)