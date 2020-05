Brasile: investimenti diretti nel paese registrano peggiore saldo dal aprile 1995

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, l'ammontare degli Investimenti diretti esteri (Idp) in Brasile si è attestato a 234 milioni di dollari, poco sopra il valore minimo registrato dall'avvio della serie storica, nell'aprile del 1995: in quell'occasione il valore totale dell'Idp si fermò a 167,9 milioni di dollari. Per la Banca centrale, che ha comunicato il dato, i numeri riflettono il contesto di incertezza sul futuro del Brasile, sulla scia della pandemia del nuovo coronavirus e della crisi politica nel governo di Jair Bolsonaro. Il saldo degli investimenti esteri è stato di 73,208 miliardi di dollari, che rappresenta il 4,31 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). La stima della Bc per quest'anno elaborata alla fine di marzo, prima che gli effetti della pandemia di coronavirus compromettessero i risultati economici previsti, era di un saldo di circa 60 miliardi. (Brb)