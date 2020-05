Regno Unito: ministro Sanità apre a revisione multe inflitte per spostamenti in "casi eccezionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito è pronto a rivalutare le multe imposte alla famiglie che hanno effettuato spostamenti giustificati da finalità legate alla cura dei figli durante il periodo delle restrizioni per il coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, parlando in conferenza stampa e tornando a difendere il consigliere del premier Boris Johnson per essersi trasferito da Londra a Durham con la moglie ed il figlio in pieno lockdown. La conferenza stampa, nella quale il ministro ha svelato i piani per il trattamento di alcuni pazienti affetti da Covid-19 con un anti virale chiamato Remdesivir, è servita anche per tornare sul caso delle mancate dimissioni di Cummings. "E' una domanda molto buona e comprendiamo l'impatto e l'esigenza di assicurare che i bambini abbiano una cura adeguata", ha dichiarato Hancock rispondendo ad una domanda sulla possibilità di cancellare le multe imposte per le famiglie che si sono spostate durante il lockdown per motivi legati alla cura dei figli. Il ministro della Sanità britannico ha promesso di parlare di questa possibilità con il ministero del Tesoro. Riguardo lo specifico comportamento di Cummings, il ministro ha ribadito che "la mia opinione è che ha fatto tutto secondo le linee guida": in "circostanze eccezionali", infatti, queste autorizzavano gli spostamenti. "Se non sei in grado di badare ad un bambino piccolo, questa è una circostanza eccezionale", ha chiarito Hancock.(Rel)