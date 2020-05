Ue: telefonata tra Borrell e neoministro Esteri Israele Ashkenazi, lavorare insieme per promuovere pace e sicurezza globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto una telefonata con il nuovo ministro degli Esteri di Israele, Gabi Ashkenazi. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna che ha spiegato che Borrell si è congratulato con il ministro Ashkenazi per la sua nomina e ha ricordato che l'Unione europea è impaziente di continuare a lavorare con il nuovo governo israeliano in modo costruttivo e globale, nello spirito della lunga amicizia che unisce l'Ue e Israele. Borrell e Ashkenazi hanno avuto uno scambio di opinioni onesto e aperto su una vasta gamma di questioni bilaterali e regionali. L'Alto rappresentante ha sottolineato l'impegno dell'Ue per la sicurezza dello Stato di Israele, che non è negoziabile per l'Ue, e ha ribadito l'intenzione dell'Ue di affrontare congiuntamente questioni di reciproco interesse e preoccupazione nonché di lavorare con Israele per promuovere la pace e la sicurezza globali e contribuire a creare fiducia, in particolare nella regione e nelle immediate vicinanze. Borrell ha sottolineato la natura ampia e profonda del rapporto reciproco, con i suoi forti legami politici, storici e culturali, ha espresso la volontà di portare avanti la cooperazione Ue-Israele in diversi settori e ha invitato il ministro Ashkenazi a venire a Bruxelles per continuare lo scambio di opinioni con i colleghi ministri non appena le condizioni lo consentiranno. L'Alto rappresentante Borrell e il ministro Ashkenazi hanno concordato di rimanere in stretto contatto. (Beb)