Decreto Rilancio: Patuanelli, Costa e Fraccaro rispondono su Fb alle domande sugli ecobonus

- Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, hanno chiarito i dettagli delle misure relative al superbonus al 110 per cento per le ristrutturazioni edili di efficientemente energetico e adeguamento antisismico e sul bonus mobilità ecosostenibile inserite nel decreto Rilancio. I tre esponenti del Movimento cinque stelle nel governo ne hanno parlato in diretta Facebook sui profili ufficiali rispondendo anche ad alcune domande dei cittadini. Fraccaro ha specificato che “l’obiettivo è quello di rilanciare l’economia e migliorare la qualità della vita dei cittadini andando in direzione della transizione ecologica e quindi del Green New Deal dell’Europa, perché la prima crisi, ancor prima di quella determinata dall’emergenza coronavirus, è quella dei cambiamenti climatici”. Finora ha continuato Fraccaro, “l’edilizia è storicamente sempre stata il settore trainante per l’economia italiana con un forte impatto moltiplicativo ma spesso con grande consumo di suolo che oggi non è più possibile”. Le misure ideate dal governo si pongono dunque l’obiettivo - ha proseguito il sottosegretario - di sostenere la domanda dando la possibilità alle famiglie di ristrutturare gratis e di mettere le proprie abitazioni. (segue) (Rin)