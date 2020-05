Decreto Rilancio: Patuanelli, Costa e Fraccaro rispondono su Fb alle domande sugli ecobonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opzioni per ottenere l'ecobonus al 110 per cento sono due: le famiglie possono effettuare i lavori anticipando le spese e avendo poi una detrazione fiscale del 110 per cento nell’arco di cinque anni, pagando quindi meno tasse, oppure attraverso il meccanismo della cessione all’azienda del credito d’imposta che però deve essere messo a punto attraverso decreti attuativi ancora in gestazione, come ha specificato il ministro Patuanelli. Le ditte edili possono assumere il credito d’imposta del condominio e a loro volta cederlo a ditte più grandi, fornitori e banche. Fraccaro ha precisato che una volta che nella ristrutturazione viene inserito almeno uno dei due interventi trainanti, necessariamente comuni, cioè il cappotto termico dell’edificio e la sostituzione delle caldaie centralizzate, la detrazione al 110 per cento riguarderà anche ulteriori interventi che possono riguardare anche singoli appartamenti. “Anche gli infissi di un singolo appartamento o impianti fotovoltaici o l’istallazione di colonnine per auto elettriche”. “Se invece l’intervento di efficientemente termico sugli infissi è limitato al singolo appartamento - ha chiarito - resta la detrazione precedente al 65 per cento”. (segue) (Rin)