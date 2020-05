Decreto Rilancio: Patuanelli, Costa e Fraccaro rispondono su Fb alle domande sugli ecobonus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle richieste di estendere il provvedimento ecobonus alle seconde case, Fraccaro ha chiarito che “per i condomini non è prevista alcuna distinzione tra prime o seconde case mentre le seconde case sono escluse se sono unifamiliari anche se esiste la possibilità che in sede di conversione in legge del decreto, se si trovano le coperture, sia esteso anche a questa platea più vasta”. Il ministro Patuanelli ha spiegato che attualmente i costi dell’operazione ecobonus e sismabonus al 110 per cento sono di 3,2 miliardi all’anno e che l’intervento ha come soggetto le persone fisiche ma non le società, che siano alberghi o ristoranti. “Riteniamo che difficilmente cambieremo questo aspetto - ha detto Patuanelli - anche perché per le imprese già esiste il fondo per l’efficientamento energetico”. Patuanelli ha specificato anche che “oltre alla perizia per i requisiti del progetto servirà un visto di conformità sul credito d’imposta maturato certificato da un revisore contabile iscritti ai relativi albi in modo da garantire le banche sull’esigibilità del credito certificato”. “In questo modo la banca non sarà responsabile e sarà l’Agenzia delle entrate a rivalersi sul titolare del credito - ha spiegato ancora Patuanelli -. Si tratterà di mettere appunto un meccanismo di validazione del credito d’imposta per permettere i controlli su eventuali false fatturazioni. Questo sarà un passaggio fondamentale, perché poi il margine del 10 per cento in più, che andrà alla finanziaria, alla banca o all’impresa con maggiori dotazioni nei confronti dello Stato, garantire la redditività e quindi l’inserimento nel m meccanismo anche delle ditte più piccole. (segue) (Rin)